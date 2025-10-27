Cronaca

LIMBIATE -Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Desio dopo l’intervento di ieri, nel tardo pomeriggio, in via Monte Ceneri a Limbiate. Alle 18.50 la chiamata con richiesta di aiuto al 112, con la segnalazione del ferimento di una persona di 58 anni, con una coltellata. Sul posto oltre alle pattuglie dei militari dell’Arma è accorsa l’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella ed il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate Milanese, in condizioni che comunque non sono apparse preoccupanti.

Come detto, sono dunque ora in corso gli accertamenti per chiarire tutti i contorni di quanto è successo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

27102025