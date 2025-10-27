Comasina

CESANO MADERNO – Gremitissima la chiesa di Santo Stefano di Cesano Maderno, l’altra mattina alle 6.30, per la santa messa “Per la paace in tutto il mondo” celebrata dall’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

Oltre a numerosi cittadini, raccolti in un momento di riflessione e preghiera e al parroco don Stefano Gaslini, presenti anche il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca, i rappresentanti della Giunta e del consiglio comunale, numerosi sindaci e rappresentanti dei Comuni della Brianza, oltre alle autorità civili e militari, ed ai rappresentanti delle associazioni del territorio.

Monsignor Delpini, durante l’omelia, ha posto l’accento sui tanti conflitti attualmente in corso nel Mondo, sottolineando come sia importante non solo spendersi affinché tutte le guerre possano terminare, ma anche coltivare la pace nella vita quotidiana, attraverso comportamenti ispirati dal rispetto reciproco e dalla comprensione.

(foto: un momento della cerimonia religiosa che si è svolta nella chiesa di Santo Stefano a Cesano Maderno)

27102025