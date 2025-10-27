Cronaca

CASTELSEPRIO – È finita con un arresto l’indagine condotta dai carabinieri della compagnia di Saronno che ha portato all’identificazione del responsabile della rapina avvenuta lo scorso settembre in una farmacia del paese.

L’uomo, un 49enne italiano già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto oggi da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari Niccolò Bernardi su richiesta della Procura della Repubblica di Varese.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del nucleo operativo, il malvivente sarebbe entrato nella farmacia a volto coperto e, mostrando una pistola, avrebbe minacciato il personale costringendolo a consegnare l’incasso, pari a circa 280 euro. Dopo il colpo si era allontanato rapidamente a bordo di un’auto.

L’analisi delle immagini di videosorveglianza comunale ha permesso ai carabinieri di risalire al veicolo utilizzato, intestato a una conoscente dell’uomo. Le indagini successive hanno consentito di individuare, tra le frequentazioni della donna, una persona con caratteristiche fisiche compatibili con quelle riprese dalle telecamere interne della farmacia.

Una perquisizione nell’abitazione del sospettato ha poi fornito la prova definitiva: all’interno dell’appartamento i militari hanno trovato gli abiti indossati durante la rapina.

