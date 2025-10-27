Comasco

ROVELLASCA – È Rovellasca il comune comasco che nel 2024 ha consumato più suolo: 1,48 ettari trasformati in nuove aree edificate, secondo il “Rapporto annuale sul consumo di suolo in Italia” pubblicato da Ispra. Subito dietro si piazzano Erba, con 1,24 ettari, e Mariano Comense, con 1 ettaro.

Il dato pone Rovellasca in cima alla classifica provinciale, confermando un trend di crescita della cementificazione che preoccupa ambientalisti e cittadini. “Il territorio comasco è già fragile dal punto di vista idrogeologico – sottolinea Roberto Fumagalli, presidente del Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” – e continuare a costruire significa aumentare il rischio di frane e allagamenti. Servono piani urbanistici a consumo di suolo zero”.

Il rapporto evidenzia come, nonostante gli appelli alla tutela del territorio, l’espansione urbanistica nel Comasco non accenni a rallentare, con effetti che si fanno sentire anche nei centri più piccoli come Rovellasca.

(foto archivio: una veduta del paese di Rovellasca)

