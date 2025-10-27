Cronaca

SARONNO – Giornata movimentata ieri per i soccorritori a Saronno, impegnati in tre diversi interventi tra la notte e la mattinata nella zona della stazione sud e nelle vie cittadine.

Il primo episodio si è verificato poco prima delle 4 in via Roma, dove due auto si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Desio e un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella: una persona è stata soccorsa in codice giallo.

Poche ore dopo, alle 8.10, in via San Carlo – nei pressi della stazione ferroviaria di Saronno sud– una donna di 48 anni è stata colpita da un malore. I soccorritori della Croce Rossa di Saronno l’hanno assistita e trasportata in codice verde all’ospedale cittadino.

Infine, alle 10, si è verificato un altro incidente in viale Europa, all’altezza del civico 44, tra un’auto e una moto. Un uomo di 62 anni è stato soccorso in codice giallo e trasferito all’ospedale di Garbagnate Milanese. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Saronno.

(foto archivio)

