TRADATE – Il cinema Starplex, situato nell’area ex Fornace alla periferia della città, ha chiuso i battenti. A comunicarlo è il vicesindaco Franco Accordino, che ha spiegato come gli attuali gestori abbiano deciso di interrompere l’attività “oggettivamente senza adeguato preavviso”.

La proprietà dell’area, che si trova a margine dell’ex statale Varesina, si è però subito attivata per individuare un nuovo soggetto interessato a subentrare nella gestione della multisala. “I proprietari sono razionalmente fiduciosi di poter riaprire a breve la struttura con una programmazione adeguata”, ha sottolineato Accordino, assicurando che l’amministrazione comunale tradatese seguirà da vicino l’evoluzione della situazione, per informare i concittadini degli sviluppi.

