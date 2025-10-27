Città

SARONNO – C’erano quelli che le criticavano quando c’erano e quest’anno che non sono state posizionate qualcuno ne ha sentito la mancanza criticando la scelta. Il riferimento è alle luminarie di Natale che, dal 2022, grazie alla scelta dell’amministrazione guidata dall’ex sindaco Augusto Airoldi, comparivano con largo anticipo per accendersi proprio nel weekend della Festa del Trasporto. Un modo per dare un tocco di magia alla città in uno dei momenti più sentiti dell’anno: il Trasporto del Crocifisso, che trasforma il centro in un grande salotto a cielo aperto.

Negli ultimi tre anni le luci dei led e i gomitoli dorati lungo corso Italia, via Verdi e piazza Cadorna avevano regalato alla città un’atmosfera luminosa dopo il tramonto e nei primi giorni di ritorno all’ora solare. In tanti ricordano ancora quella prima edizione del 2022, quando la movida del sabato sera si era colorata di bagliori natalizi in pieno autunno.

Quest’anno, invece, la nuova amministrazione ha deciso di posizionare le luminarie solo a ridosso delle festività. Una scelta più tradizionale, ma che ha fatto discutere: sui social e su ilSaronno non sono mancati i commenti di chi avrebbe voluto vedere la città “illuminarsi” anche per il Trasporto, come successo nelle ultime tre edizioni.

(foto il centro la serata del trasporto nell’edizione 2022 con le luminarie)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09