Tutto lo sport locale: impresa Fbc Saronno, Caronnese corsa, l’Universal non sbaglia, buon pari Dal Pozzo
27 Ottobre 2025
Nel basket niente da fare per una buona Robur Saronno, Pallavolo Saronno unica vincente in serie B
SARONNO – Ieri nel calcio locale, spicca la vittoria del Fbc Saronno in Eccellenza, sul campo degli arcirivali del Legnano. Bene anche la Caronnese che ha espugnato Vergiate mentre in Promozione prosegue la serie positiva dell’Universal Solaro. In Seconda categoria buon pari esterno per la Frazione calciastica Dal Pozzo.
Serie D
Calcio Serie D: Varesina beffata al 95’, il Chievo Verona scappa in vetta
Eccellenza
Calcio Eccellenza, un Fbc Saronno perfetto sbanca al Mari di Legnano e conquista il derby
Calcio Eccellenza: Ardor Lazzate sconfitta di misura con la Solbiatese
Promozione
Calcio Promozione, vola in extremis l’Universal Solaro, crollo SC United
Prima categoria
Seconda categoria
Calcio 2′ cat S: Misinto torna a vincere, 3-1 al Cesano Maderno con doppietta di Cattaneo
Calcio 2′ cat: Dal Pozzo ferma la capolista Pro Novate giocando in dieci
Calcio, 2’ Cat Monza : Cogliatese supera il Vedano all’ultimo respiro
Terza categoria
Calcio 3′ cat. A, Equipe Garibaldi ko in casa: tripletta di Macchi che fa volare l’Airoldi
Nel basket passo falso interno per la Robur Saronno, alla 5′ giornata del campionato maschile di serie B Interregionale, contro la Sangiorgese.
Basket, Serie B Interregionale : Robur Saronno vicina all’impresa contro Sangiorgese
Nel volley, serie B maschile, spicca la vittoria della Pallavolo Saronno, successo anche per Caronno e passo falso per Limbiate.
Volley serie B: brilla la Pallavolo Saronno, Caronno vince di misura, Miretti Limbiate ancora ko
(foto: festa per il Fbc Saronno a Legnano)
