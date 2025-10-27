Cronaca

FIORENZUOLA D’ARDA – Un uomo di 32 anni, nativo di Saronno, è stato accoltellato nel pomeriggio di domenica a Fiorenzuola d’Arda e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Parma.

Secondo le prime ricostruzioni, all’origine dell’aggressione ci sarebbero motivi passionali. Dopo aver ferito la vittima, l’autore del gesto si sarebbe dato alla fuga e, poco dopo, si è tolto la vita dandosi fuoco all’interno della propria auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. La vittima avrebbe dichiarato di essere un pilota, ma l’Aeronautica militare ha smentito la notizia.

(foto archivio)

27102025