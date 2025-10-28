Cronaca

FENEGRO’ – Tragedia questa mattina alle porte del Saronnese. Intorno alle 9.40 a Fenegrò, il 27enne Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, ha investito con la propria auto un uomo di 81 anni, residente in paese, che si stava muovendo su una carrozzina elettrica.

L’impatto è stato violentissimo e, nonostante il rapido intervento dei soccorsi – tra cui l’elisoccorso di Como e un’ambulanza della Croce rossa di Saronno – per l’anziano non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto.

Martinez è rimasto illeso ma profondamente scosso. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sulla carrozzina potrebbe aver accusato un malore e invaso la corsia proprio mentre sopraggiungeva l’auto del calciatore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Cantù, che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti. La notizia ha scosso la comunità e il mondo del calcio: in segno di lutto, l’Inter ha annullato la conferenza stampa di Chivu prevista nel pomeriggio.

(foto archivio)

