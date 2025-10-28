Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – È scomparso Damiano Capodivento, 82 anni, caronnese d’adozione. Nato a Trinitapoli, nel Foggiano, si era trasferito a Caronno Pertusella all’inizio degli anni Settanta, dove aveva aperto una bottega artigiana di ciclismo che portava il suo nome e si era dedicato all’attività amatoriale.

Da giovane aveva ottenuto numerosi successi: campione regionale allievi a 17 anni, poi dilettante di livello nazionale, fino al passaggio tra i professionisti nel 1966 con la Vittadello. In carriera aveva corso anche con la Max Meyer e la Gbc, distinguendosi per la combattività che al Giro d’Italia gli valse per diverse tappe il “cappellino rosa” dei traguardi parziali, prima di cederlo a Eddy Merckx.

I funerali si terranno mercoledì 29 ottobre alle 14.30 nella chiesa di Santa Margherita a Caronno Pertusella e la salma sarà poi tumulata nel cimitero di Caronno.

(foto: Damiano Capodivento)

28102025