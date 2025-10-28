Cronaca

CISLAGO – Il Comune mette in guardia i cittadini dopo alcune segnalazioni arrivate nella mattinata di ieri riguardanti tentativi di accesso sospetti a edifici condominiali da parte di individui che si spacciavano per tecnici della fibra ottica. Secondo quanto riferito, queste persone hanno dichiarato di dover effettuare controlli, in particolare nelle cantine, ma non disponevano di preavvisi, attrezzature adeguate o documenti identificativi verificabili. Alla richiesta di spiegazioni da parte dei residenti, si sono rapidamente allontanate.

L’Amministrazione comunale invita la popolazione a non consentire l’ingresso a sconosciuti o operatori non annunciati, a verificare sempre l’identità dei tecnici contattando direttamente l’azienda di riferimento e a segnalare subito alle forze dell’ordine ogni comportamento sospetto. La collaborazione dei cittadini è considerata essenziale per prevenire truffe e garantire la sicurezza della comunità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

28102025