SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 27 ottobre, dominano i fatti di cronaca con due gravi episodi di violenza: un’aggressione a tre quindicenni a Saronno e un accoltellamento a Fiorenzuola con un epilogo drammatico. Non mancano altri casi di feriti da arma da taglio, riflessioni nostalgiche sulle luminarie cittadine e una forte partecipazione a un corteo per Gaza a Cogliate.

A Saronno tre ragazzi di 15 anni sono stati aggrediti da un gruppo di incappucciati: pugni, minacce e un martelletto hanno trasformato una serata in un incubo, con ferite e grande spavento.

Un 32enne saronnese è stato accoltellato a Fiorenzuola ed è in gravi condizioni; il presunto aggressore, subito dopo il fatto, si è dato fuoco ed è deceduto.

A Limbiate una persona è stata soccorsa per una ferita da arma da taglio; ancora poche le informazioni sulle dinamiche, ma l’intervento dei soccorritori è stato immediato.

Riflessioni malinconiche a Saronno tra i nostalgici delle vecchie luminarie natalizie già accese all’epoca del sindaco Airoldi, a confronto con la situazione attuale.

A Cogliate numerosa partecipazione al “Corteino per Gaza”: l’intervento di Vincenzo Di Paolo, portando la sua testimonianza durante la manifestazione.

