Ieri su ilSaronno: aggressione a tre 15enni, saronnese accoltellato a Fiorenzuola e dibattito sulle luminarie per il Trasporto
28 Ottobre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 27 ottobre, dominano i fatti di cronaca con due gravi episodi di violenza: un’aggressione a tre quindicenni a Saronno e un accoltellamento a Fiorenzuola con un epilogo drammatico. Non mancano altri casi di feriti da arma da taglio, riflessioni nostalgiche sulle luminarie cittadine e una forte partecipazione a un corteo per Gaza a Cogliate.
A Saronno tre ragazzi di 15 anni sono stati aggrediti da un gruppo di incappucciati: pugni, minacce e un martelletto hanno trasformato una serata in un incubo, con ferite e grande spavento.
Saronno, tre 15enni aggrediti da un gruppo di incappucciati: pugni, minacce e un martelletto
Un 32enne saronnese è stato accoltellato a Fiorenzuola ed è in gravi condizioni; il presunto aggressore, subito dopo il fatto, si è dato fuoco ed è deceduto.
Un 32enne saronnese accoltellato a Fiorenzuola, è grave. L’aggressore si dà fuoco e muore
A Limbiate una persona è stata soccorsa per una ferita da arma da taglio; ancora poche le informazioni sulle dinamiche, ma l’intervento dei soccorritori è stato immediato.
Riflessioni malinconiche a Saronno tra i nostalgici delle vecchie luminarie natalizie già accese all’epoca del sindaco Airoldi, a confronto con la situazione attuale.
Trasporto, l’amarezza dei nostalgici delle luminarie già accese dell’epoca Airoldi
A Cogliate numerosa partecipazione al “Corteino per Gaza”: l’intervento di Vincenzo Di Paolo, portando la sua testimonianza durante la manifestazione.
Grande partecipazione al corteino per Gaza a Cogliate: la testimonianza di Vincenzo Di Paolo
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09