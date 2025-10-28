Sport

CISLAGO – Il giovanissimo atleta cislaghese Cristian Brundu, tesserato per la società “Cistellum Judo Karate”, conquista la medaglia d’argento al campionato italiano a rappresentative regionali di Karate svoltosi a Urbino, dando un fondamentale contributo al medagliere lombardo, che ha dominato la classifica generale. Si tratta di una delle più attese e prestigiose competizioni del calendario federale, ha visto sfidarsi atleti di alto livello provenienti da tutte le regioni italiane.

Protagonista di questa impresa sportiva, Cristian Brundu ha dimostrato una performance eccellente, conquistando la medaglia d’argento nella specialità Kata Under 18. La sua convocazione a rappresentare la Lombardia è motivo di orgoglio per l’intera società Cistellum Judo Karate.

Questo risultato si aggiunge a una serie di prestazioni di alto livello messe a segno da Brundu nell’ultimo periodo. Già a settembre, l’atleta aveva ottenuto una medaglia di bronzo durante l’”Open League Fijlkam” di Lignano Sabbiadoro. Ancora prima, nel mese di luglio, aveva conseguito il suo miglior risultato agonistico della stagione a livello societario, vincendo l’argento alla “Youth League” di Porec, in Croazia.

(foto: il podio dei campionati di Urbino)

