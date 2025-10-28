Laveno, Varese, Saronno, Milano: modifiche alla circolazione dei treni nel weekend 1 e 2 novembre
28 Ottobre 2025
SARONNO – La circolazione ferroviaria lungo la linea Laveno–Varese–Saronno–Milano subirà modifiche nel fine settimana di sabato 1 e domenica 2 novembre a causa di lavori di manutenzione programmata tra le stazioni di Varese Nord e Barasso, disposti dal gestore dell’infrastruttura.
Durante le due giornate saranno quindi possibili variazioni negli orari e nelle modalità del servizio, con eventuali sostituzioni tramite autobus o modifiche di percorso su alcune corse.
I viaggiatori sono invitati a consultare i canali informativi ufficiali di Ferrovienord e Trenord – sito web, app e canali social – per verificare in anticipo gli orari aggiornati e le modalità di viaggio previste nel periodo dei lavori.
