SARONNO – Martedì 28 ottobre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si apre con banchi di nebbia al mattino, soprattutto nelle prime ore, che tenderanno gradualmente a diradarsi nel corso della mattinata. Il cielo rimarrà in prevalenza sereno o poco nuvoloso durante il resto della giornata, con temperature che oscilleranno tra 10°C di minima e 19°C di massima.

L’umidità si manterrà elevata nelle prime ore, contribuendo alla formazione della nebbia, mentre nel pomeriggio l’aria sarà più asciutta e la visibilità buona. I venti saranno deboli, prevalentemente orientali. Non sono previste precipitazioni.

La situazione in Lombardia sarà simile a quella di Saronno, con nebbie mattutine diffuse sulla pianura, cieli sereni o poco nuvolosi altrove e temperature leggermente superiori alle medie stagionali in alcune zone.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

