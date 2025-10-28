Città

SARONNO – Girato per buona parte a Saronno, che lo vede noterà negli “esterni” molti angoli della città degli amaretti, e realizzato anche con il contributo e la collaborazione di attività locali, è arrivato nelle scorse ore su Amazon Prime l’ultimo lavoro, da registra ed attore, di Ivan Brusa, che è di Lomazzo. Nel cast tra gli altri anche Daniele Giulietti, saronnese d’adozione e volto notissimo a Saronno anche per la sua pregressa attività di calciatore e bomber del Fbc Saronno.

A contribuire al film sono stati il ristorante e pizzeria La Perla, Snob lab studio, Immobiliare Platinum, Equipe Giuliani, Pachamama bar.

Anno 2032: quattro anni dopo essere scappati dalla struttura di recupero della Brainwash, Julian ed Arianna combattono contro una dittatura travestita da democrazia.

