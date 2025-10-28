Eventi

ORIGGIO – Anche quest’anno la comunità si mobilita per celebrare Halloween con una grande festa diffusa per le strade del paese. Pro Loco, Gasloco e i commercianti locali hanno messo in moto la macchina organizzativa per trasformare Origgio in un allegro villaggio popolato da streghe, scheletri e fantasmi.

Dalle 17 alle 19 il centro abitato si animerà grazie a tre aree tematiche: Villa Borletti diventerà il regno degli scheletri, in Corte Fabbrica ci sarà lo spazio dedicato ai selfie con una gigantesca zucca e l’ingresso di via Dante (lato Lainate) ospiterà le scenografiche “torri dei fantasmi”.

Non mancherà l’immancabile tradizione del dolcetto o scherzetto: 24 negozi e attività, riconoscibili dalle zucche vere e illuminate poste all’ingresso, distribuiranno abbondanti scorte di caramelle a tutti i piccoli visitatori mascherati. A completare l’atmosfera, la banda di Origgio percorrerà le strade suonando brani a tema.

Accanto alle animazioni principali, diversi esercizi commerciali hanno programmato iniziative speciali: trucco bimbi gratuito da Deborah Abbigliamento in via Dante, giochi a premio da IdeaLara in via Da Vinci, una lotteria con omaggi per i piccoli mascherati da Il Bello delle Donne in via Ai Giardini.

La festa coinvolgerà anche gusto e palato, con prodotti pensati esclusivamente per la giornata: gelato “da paura” alla Gelateria Al Glicine, dolcetti mostruosi in Pasticceria Moro e panini con salamella in versione Halloween da Caffè nel Parco. Bambini e famiglie sono attesi in grande numero, pronti a vivere una serata divertente e mostruosamente indimenticabile.

(foto d’archivio)

