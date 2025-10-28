LIMBIATE – Grande partecipazione all’incontro dedicato al programma Erasmus+ e alle opportunità europee per i giovani, promosso da Sportello Opportunity in collaborazione con il Comune di Limbiate e che si è tenuto ieri.

Un appuntamento che ha coinvolto con entusiasmo gli studenti del Pacle Elsa Morante e dell’Istituto Agrario Castiglioni di Limbiate, protagonisti attivi di una mattinata di dialogo e scoperta dedicata alla mobilità internazionale e ai programmi europei per la formazione e il lavoro. Presenti l’ambasciatrice Erasmus, gli operatori di Eures e Europe Direct, che hanno illustrato bandi, progetti e possibilità concrete per vivere esperienze di studio, tirocinio e volontariato all’estero. Ha portato il proprio saluto anche il Ssindaco Antonio Romeo, che si è confrontato con i ragazzi sottolineando quanto l’Europa rappresenti una grande opportunità di crescita, di conoscenza e di cittadinanza attiva. Un incontro ricco di curiosità, entusiasmo e voglia di mettersi in gioco — perché il futuro si costruisce anche attraversando i confini.