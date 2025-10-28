Sport

CHIANCIANO TERME – La Pugilistica Saronnese torna a boxare su palcoscenici di altissimo livello e lo fa alla grande. Dopo la splendida vittoria nel campionato regionale lombardo lo scorso marzo, la pugilessa Alessia Marinaro si era guadagnata il pass per i campionati nazionali, categoria under 17. Il gioiellino della scuderia saronnese si è recata in Toscana per gareggiare nella categoria 54 kilogrammi. Ai quarti di finale, nemmeno una ripresa lasciata all’avversaria Valentina Romani, peraltro lottatrice “di casa”, e passaggio al turno successivo. Il viaggio di Alessia si ferma contro la pugliese Morena Stifani ma poco male : è medaglia di bronzo.

Spiega colmo di gioia il maestro saronnese Davide “Dax” Palumbo che “è stata una bellissima avventura, un campionato di altissimo livello contro ragazze di grande esperienza su campi internazionali. Siamo fieri e orgogliosi di Alessia e di quanto lei sia riuscita a fare in così poco tempo.“

Prosegue con entusiasmo allargando i complimenti “a tutti i nostri boxeur, io e il mio socio Luca Gelosa stiamo facendo un percorso straordinario nel territorio saronnese e abbiamo splendidi ragazzi che ripagano e diffondono il nostro amore per questo sport e per i suoi valori come passione, gioia e sacrifici”, per poi chiudere con i ringraziamenti “per i tecnici sportivi che lavorano dietro le quinte dentro la nostra squadra come Gerardo Scalcione, Davide Alberti e Morris Spada che danno una mano enorme per la crescita dei ragazzi sia dal lato sportivo sia dal lato umano”.