Cronaca

TURATE / SARONNO – È in gravi condizioni Alessandro Mason, 32 anni, di Turate ma nativo di Saronno, accoltellato domenica pomeriggio su una panchina a Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza. L’uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico all’ospedale Maggiore di Parma, dove resta ricoverato in prognosi riservata.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’aggressore sarebbe l’ex compagno della fidanzata di Mason, un cittadino ucraino che dopo il gesto si è dato alla fuga. Poche ore più tardi è stato trovato senza vita all’interno della propria auto, data alle fiamme in una zona isolata di Lusurasco, lungo la provinciale per Castellarquato.

La vittima è stata colpita con una decina di fendenti al collo e all’addome. Le indagini, coordinate dalla Procura di Piacenza, confermano l’ipotesi di un’aggressione dettata da motivi di gelosia.

(foto archivio)

28102025