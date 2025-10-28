Cronaca

ROVELLO PORRO – Singolare furto nel fine settimana alla piazzola ecologica del paese, dove ignoti hanno portato via tutti i motori dei frigoriferi depositati per lo smaltimento nell’area di raccolta di via Ariosto.

A segnalare l’accaduto sono stati i volontari dell’associazione Ave, che gestiscono la struttura. I ladri, impossibilitati ad aprire il cassone perché chiuso con il lucchetto, sarebbero entrati passando dal tetto, riuscendo così a smontare e asportare i componenti metallici. Il furto è stato scoperto al momento della riapertura della piazzola. Non è escluso che l’obiettivo dei malviventi fosse il rame contenuto nei motori. L’associazione ha informato le autorità competenti e invita chiunque abbia notato movimenti sospetti nei pressi dell’area a segnalarlo alle forze dell’ordine.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

(foto: il cassone aperto coi frigoriferi presi di mira)

28102025