SARONNO – C’è grande apprensione a Saronno per le condizioni di Alessandro Mason, 32 anni, nativo della città e residente a Turate, rimasto gravemente ferito nell’aggressione avvenuta domenica pomeriggio a Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza.

Mason è stato colpito con numerosi fendenti al collo e all’addome mentre si trovava su una panchina, ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico all’ospedale Maggiore di Parma, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’aggressore sarebbe l’ex compagno della fidanzata di Mason, un cittadino ucraino poi trovato senza vita all’interno della propria auto data alle fiamme in una zona isolata di Lusurasco, lungo la provinciale per Castellarquato. Le indagini della Procura di Piacenza confermano l’ipotesi di un gesto dettato da motivi di gelosia.

A Saronno, dove Alessandro è conosciuto da molti, la notizia ha suscitato sgomento. In passato, intorno al 2016, aveva fatto parte della Croce rossa di Saronno come autista di ambulanza, prima di collaborare anche con altre realtà del soccorso del territorio. Successivamente aveva cambiato settore, trovando impiego in un’azienda metalmeccanica.

Alcuni volontari della Cri che lo avevano conosciuto ricordano di lui un ragazzo tranquillo e disponibile.

28102025