SARONNO – È la lettera aperta di un cittadino saronnese a riportare all’attenzione un tema che in città continua a far discutere: la chiusura del Parco del Santuario, che da due anni è inaccessibile al pubblico. In una lettera inviata alla redazione de ilSaronno, il lettore esprime “con educazione ma anche con fermezza” il proprio disappunto e quello di molti residenti per l’assenza di aggiornamenti e di una data di riapertura.

Il parco, situato accanto al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, “era considerato da molti un punto di riferimento per la comunità: un luogo di incontro, di svago e di tranquillità”. Da tempo però i cancelli restano chiusi, e la mancanza di spiegazioni ufficiali alimenta malcontento e delusione tra i cittadini, che chiedono chiarezza e tempi certi per la riapertura.

Il cittadino scrive di un sentimento diffuso di “amarezza per la prolungata chiusura di uno spazio pubblico tanto caro alla città” e sottolinea come il parco fosse “un luogo di gioco per i bambini, di socialità per le famiglie e di serenità per chi desidera passeggiare nel verde”. Parole che riflettono il desiderio, condiviso da molti, di veder tornare fruibile un’area che per anni ha rappresentato un polmone verde e un punto di ritrovo per i saronnesi.

Negli ultimi anni il Comune, con l’Amministrazione Airoldi, ha investito circa 2,5 milioni di euro di fondi Pnrr per trasformare il Parco del Santuario in uno spazio moderno e attrezzato per eventi culturali, con una capienza stimata di 2.000 persone. L’area è stata dotata di impianti di videosorveglianza, illuminazione, sistemi di evacuazione di emergenza, biglietteria, ristoro e servizi igienici. È stato inoltre realizzato un palco permanente con un’area dedicata al pubblico e nuovi vialetti pedonali, già inaugurati e utilizzati dagli studenti.

I lavori di riqualificazione si sono conclusi durante l’estate e ci sono stati alcuni sopralluoghi da parte della nuova Giunta. Si è dovuto intervenire anche per un albero caduto sulla copertura del palco.

Il cittadino conclude auspicando che la sua segnalazione possa “riaccendere l’attenzione su una questione che tocca la qualità della vita di molti” e sollecita l’amministrazione a fornire “risposte e soprattutto soluzioni” per restituire presto il parco alla città.

