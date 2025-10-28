In una città che ogni giorno si interroga sui fatti di cronaca, l’ex primo cittadino e la sua lista civica propongono un piano integrato e completo, capace di unire interventi concreti e nuove idee, molte delle quali innovative. Dall’indagine sociale alla videosorveglianza con intelligenza artificiale, il documento segna un deciso salto di qualità rispetto al dibattito in consiglio comunale di due settimane fa.

SARONNO – Un piano ambizioso e dettagliato, preciso nel sostegno normativo ed economico e studiato nei minimi particolari. Augusto Airoldi, ex sindaco e attuale capogruppo di Saronno Civica, ha presentato pubblicamente un articolato progetto per la sicurezza, primo passo di un più ampio percorso chiamato Saronno 2030, che toccherà diversi ambiti della vita cittadina.

A introdurre la conferenza Pietro Insinnamo (presidente di Saronno Servizi) che spiega: “Il progetto nasce dall’unione di due elementi fondamentali: la necessità di avere una visione di lungo periodo per il rilancio di Saronno e l’importanza di considerare la sicurezza come parte integrante di questa prospettiva. Lo facciamo mettendo a fattor comune l’esperienza che Augusto Airoldi ha maturato come sindaco, soprattutto nel dialogo con le istituzioni, perché oggi può offrire un contributo concreto come sindaco emerito”

Airoldi rispolvera il proprio programma elettorale e rilancia la visione di una Saronno “sicura, inclusiva e attrattiva”. «Città sicura, inclusiva e attrattiva sono tre facce della stessa realtà: una città non cresce e non evolve se non ha questi tre aspetti» ha sottolineato l’ex sindaco.

Seguono le proposte suddivise per ambiti, alcune già avviate nel precedente mandato e altre completamente nuove.

Sicurezza – Città presidio di legalità e benessere urbano

Tra le misure principali figurano il completamento dell’organico della polizia locale e l’estensione della presenza serale, il potenziamento della videosorveglianza con sistemi di intelligenza artificiale, la presenza fissa della Polfer in stazione (in attesa di conferma ufficiale) e la richiesta di rinnovo per l’adesione al progetto “Strade sicure”.

Previsti inoltre il Patto per la sicurezza urbana integrata tra Prefetto e Sindaco, l’adozione della norma urbanistica “UNI CEN TR 14383-2” per la prevenzione del crimine attraverso la pianificazione urbana e la creazione di una cabina di regia in sede CPOSP.

Inclusione – Saronno comunità aperta, solidale e partecipata

Sul fronte sociale, il piano prevede un’indagine per rilevare la sicurezza reale e percepita, manifestazioni d’interesse per la rigenerazione di spazi abbandonati e per progetti di cura partecipata dei parchi. Spazio anche all’educativa di strada, alle azioni interculturali e intergenerazionali e alla collaborazione con enti del terzo settore, scuole, università e aziende locali.

L’obiettivo dichiarato è quello di costruire una città coesa, solidale e partecipata, capace di misurare e monitorare nel tempo il benessere sociale e la percezione di inclusione.

Attrattività – Saronno viva, conosciuta e accogliente

Sul piano della promozione territoriale, Airoldi propone la definizione di un brand “Saronno Turistica”, la creazione di un concorso di idee e di una rete museale con percorsi turistici multilingua. In programma anche un piano strategico per l’economia di prossimità, la revisione del Distretto Urbano del Commercio, nuove collaborazioni sovracomunali ed extraterritoriali e un patto cittadino per l’accoglienza dei turisti.

Il tutto accompagnato da una metodologia per la valutazione dell’impatto economico, sociale e d’immagine delle iniziative, con l’obiettivo di rendere Saronno più viva e accogliente.

Finanziamenti – Un progetto sostenibile e trasparente

Non un libro dei sogni: Airoldi entra nel merito anche delle risorse. Il piano sarà finanziato attraverso la Smartland con fondi europei come il Fesr, bandi regionali come Arest, contributi di fondazioni private (tra cui Cariplo), l’avanzo di amministrazione e la partecipazione di sponsor locali. “E’ un progetto modulare – conclude Airoldi – ma serve mettere in moto il meccanismo”.

Il colpo di scena arriva sul finale, quando l’ex sindaco lancia una vera e propria call to action: “Questa presentazione – ha spiegato – verrà inviata alla sindaca Ilaria Pagani e ai capigruppo (compreso il consigliere indipendente Luca Amadio), affinché l’amministrazione possa trasformarla in un progetto concreto, nato dal contributo che Saronno Civica vuole offrire alla città”. “Con questo piano – ha concluso Airoldi – portiamo la nostra idea di collaborazione per lo sviluppo di Saronno nei prossimi anni. Il compito del consigliere comunale è controllo e proposta, e questa è una proposta concreta per la città”.