Sicurezza, Airoldi e Saronno Civica “donano” all’Amministrazione un piano sostenibile, integrato e innovativo
28 Ottobre 2025
6
Lascia un commento
Commenti
So si essere ripetitivo, ma quando ci guole, ci vuole: un abisso incolmabile! E magari senza leggere veline…
E già ora che non è più sindaco si occupa di sicurezza!
Questo piano lo ha scritto l intelligenza artificiale?
Desidererei poter riavvolgere il nastro e tornare indietro al momento delle elezioni della nuova Giunta per poter permettere all’ex amministrazione Airoldi di ritornare in carica !!
L’evento di questa mattina dimostrano ancora una volta la competenza e la professionalità di questa persona e della sua lista .
Aspettiamo di vedere la sindaca Pagani cosa farà!
Bravo. Un chilometro avanti rispetto alla lettrice di pizzini
Bravo Airoldi, dagli tu nuove idee, non sanno da che parte girarsi!