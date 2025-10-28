Città

CARONNO PERTUSELLA – Un buon inizio di stagione nel campionato italiano di serie B di tchoukball per le squadre saronnesi Polaris e Mizar. Domenica 19 ottobre si è disputata al Palavisconti di Caronno Pertusella la prima giornata del girone Nord della serie B di tchoukball. Impegnate in campo, oltre ai Saronno Polaris e ai Saronno Mizar, le avversarie Osgb Caronno Ninjas, Osgb Caronno Raiders e Castellanza Shogun.

Per le squadre saronnesi della coppia di allenatori Colombo e Leveraro risultati misti ma incoraggianti. Buona la prima per i Saronno Polaris, che portano a casa una convincente vittoria con Osgb Caronno Raiders, un pareggio combattuto con Castellanza Shogun e una sconfitta di misura con i più esperti Osgb Caronno Ninjas. Una bella vittoria per i Saronno Mizar con Osgb Caronno Raiders e due sconfitte con le più preparate Osgb Caronno Ninjas e Castellanza Shogun. Insomma, un bilancio complessivamente positivo per le due squadre saronnesi della serie cadetta di tchoukball, che su queste basi potranno crescere nel corso della presente stagione sportiva.

Di seguito i risultati delle partite di domenica 19 ottobre:

Osgb Saronno Ninjas 63 – 44 Saronno Mizar

Castellanza Shogun 56 – 35 Saronno Mizar

Osgb Caronno Raiders 45 – 53 Saronno Mizar

Osgb Caronno Raiders 38 – 58 Saronno Polaris

Osgb Caronno Ninjas 56 – 51 Saronno Polaris

Castellanza Shogun 50 – 50 Saronno Polaris

