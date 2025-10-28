Cronaca

TRADATE – Nuovo episodio di furto in abitazione a Tradate, stavolta ella zona del sottopasso ferroviario. Nella serata di sabato 25 ottobre i ladri sono entrati in un appartamento di via Pindemonte portando via, tra l’altro, un paio di scarpe da sposa.

Il furto è avvenuto in un condominio: i malviventi sono riusciti a entrare dopo aver forzato la porta e disattivato l’allarme. Sempre nella stessa serata è stato segnalato un altro tentativo di furto in via Manzoni, dove i ladri, dopo aver rovistato nelle stanze, se ne sono andati senza asportare nulla.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire agli autori, mentre tra i residenti cresce la preoccupazione per i ripetuti episodi registrati nelle ultime settimane.

(foto archivio)

28102025