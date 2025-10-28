Cronaca

TRADATE – Momenti di tensione venerdì sera nella zona delle Ceppine, dove un quarantenne ucraino, in evidente stato di ebbrezza, ha insultato e aggredito i carabinieri intervenuti dopo aver notato la sua auto tentare più volte di salire su un marciapiede.

L’uomo ha reagito con insulti e minacce, cercando anche di colpire un militare con un pugno. Portato in caserma, ha continuato a dare in escandescenze, rompendo con un pugno un vetro della sala d’attesa. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, dopo la convalida del giudice del Tribunale di Varese, è stato scarcerato ma dovrà presentarsi quattro volte a settimana alla tenenza dei carabinieri fino al processo, fissato per dicembre.

(foto archivio)

28102025