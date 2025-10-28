Saronnese

UBOLDO – L’amministrazione comunale ha presentato, lo scorso lunedì 20 ottobre, all’istituto comprensivo Manzoni il piano per il diritto allo studio che verrà discusso martedì 28 ottobre nella seduta del consiglio comunale. A dare lettura del progetto è stata la vicesindaca, Laura Raddrizzani.

“Abbiamo riconfermato i servizi a cura dell’amministrazione comunale, come la mensa e l’assistenza educativa, per cui sono stati stanziati nel progetto circa 400mila euro. La vera novità, però, riguarda l’offerta formativa, che è stata implementata con nuovi progetti, i quali verranno esposti e presentati per la prima volta in consiglio comunale”, così Laura Raddrizzani.

Non è mancato l’ascolto all’esigenza della scuola: “Abbiamo accolto in toto tutti i progetti proposti dalla scuola. Un grazie per la collaborazione va certamente ai docenti Motta, Ceriani e Misani e, naturalmente, alla dirigente scolastica”.

