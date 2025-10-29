Città

Siamo all’inizio di febbraio del 1916: “La nostra squadra, vincitrice della Coppa internazionale [all’inizio di gennaio, battendo il Milan B per 3 a 0], si è recata ieri a Modena per giuocare una partita amichevole con quel Foot ball Club. Per un fortissimo ritardo causato da un incidente ferroviario, i giuocatori Astori, Longhi e Tanzi non poterono giungere a Modena in tempo utile per partecipare alla partita; perciò il Saronno dovette giuocare con soli otto uomini. Nei primi tempi i nostri celesti resistettero magnificamente agli assalti dei giallo-bleu, ma nel secondo tempo dovettero cedere alla superiorità del Modena. La gara, arbitrata dal geometro [sic] Saldi, è stata seguita da uno scambio gradito di amaretti di Saronno e Zamponi di Modena”. Costante Longhi, uno dei tre calciatori bloccati sul treno, centrocampista diciottenne nato a Milano, crebbe calcisticamente nel Saronno, negli anni Venti disputò alcune gare con Brescia e Inter.

Qualche settimana dopo (20 marzo), nella “Coppa Lombardia”, il Saronno batte in casa l’Aurora Busto per 1 a 0: “Con una giornata primaverile si è svolto ieri il tanto atteso e discusso incontro delle due rivali. Le squadre erano al completo e molto pubblico assisteva alla gara. Il giuoco fornito dalle due squadre fu inferiore ad ogni aspettativa, monotono e slegato. Non si vide la superiorità dell’una e dell’altra squadra. Se la gara fosse stata diretta da un miglior arbitro l’esito doveva essere pari, poiché all’Aurora non si è concesso un goal […]. Alla fine del tempo Bianchi in una melèè [nel linguaggio sportivo, specialmente nel rugby, equivalente a “mischia”] segna di sorpresa il goal della vittoria”.

Domenica 26 marzo si va a Milano, sempre per la “Coppa Lombardia”, sul campo di Via Arona il Saronno incontra il Milan B: “Le squadre Milan Club B. e Saronno, partecipanti al Torneo per la Coppa Lombardia e di esso sicure finaliste, si sono oggi incontrate a Milano […] alla presenza di un pubblico assai scarso. La partita arbitrata dal signor Ugo Onore Balla del F.C. Internazionale, è stata di ben poco interesse e si è risolta negli ultimi minuti di giuoco quando il Milan ha segnato l’unico goal della giornata. Il giuoco migliore è stato in verità svolto, nell’assieme, dai «celesti» saronnesi e il match nullo avrebbe indicato più giustamente il valore delle squadre in campo”.

Domenica 27 agosto gara in casa: “[…] la prima squadra del Virtus F.B.C. di Busto Arsizio si è recata a Saronno per la disputa di una partita amichevole con la prima squadra di quella società. Il match riuscì accanitissimo e si chiuse con esito nullo: 1 a 1. La squadra azzurra saronnese avendo pure qualche suo giuocatore poco allenato, dimostrò nondimeno un ammirevole affiatamento e una indiavolata «verve». Il suo giuoco basato tutto sulla velocità delle ali con grandi cross al centro e con palleggi alti, fu magnifico di tecnica ed efficacia. Il «team» nero-azzurro del Virtus deve il suo successo alla scapigliata e magnifica vivacità con cui affrontò il match. Delle due riprese, la prima segnò una lieve superiorità del Virtus, che al 35 minuto segnò il primo goal […]. Nella seconda invece i compagni di Boiocchi si sono riscossi ed hanno avuto la prevalenza d’attacco, ed al 19° minuto, in seguito a calcio d’angolo, Regazzoni marca con un colpo di testa, portando così la propria squadra al pareggio. In complesso la partita si è svolta in modo corretto e scevra da qualsiasi violenza. Arbitrò ottimamente: Santino Banfi. […]. Ha preceduto il match una partita fra le due seconde squadre della Virtus e del Saronno. Vinse Saronno per 2 goals a 0”. Ecco la formazione saronnese: Ghiringhelli, Semelli, Vitale, Dario, Regazzoni, Stagni, Lunghi, Boiocchi, Reina, Lietti II, Siamesi. Spicca la figura dell’attaccante Arturo Boiocchi, nato a Milano nel 1888, che, da tesserato per l’U.S. Milanese, giocò la prima storica partita della Nazionale italiana il 15 maggio 1910 all’Arena di Milano contro la Francia (battuta per 6-2), raccolse in totale 6 presenze in Nazionale con 2 reti. Il Boiocchi militò nel Saronno dal 1914 al 1924, con 166 presenze e 91 goal, in seguito fu anche allenatore del nostro FBC.

Arriviamo alla metà del mese di settembre: “Il Saronno Foot Ball Club per i giorni 17 e 24 Settembre mette in palio un’artistica coppa d’argento, da disputarsi sul proprio campo fra sei società regolarmente federate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Con questo torneo il F.B.C. Saronno apre la nuova stagione calcistica e certamente l’invito sarà bene accolto da tutte le giovani squadre che quest’anno vorranno partecipare ai campionati. […]. Le inscrizioni [sic] al torneo si ricevono presso la sede del Saronno F.B.C. in Piazza Umberto 1° […]”. Cresce l’attesa per il torneo, la “Cronaca Prealpina” annuncia il prossimo svolgimento delle gare: “Domenica si svolgeranno le eliminatorie per la Coppa Saronno, che ha raccolto le iscrizioni delle squadre dell’Enotria, Juventus Italia, Nazionale Lombardia, Minerva, Vigor di Busto, Associazione Calcio di Novara, Saronno e Vigor di Milano. Come si vede un successo d’adesioni più che lusinghiero e del resto meritato dagli appassionati dirigenti il club saronnese. Si può dire che quella di domenica è la vera e propria inaugurazione della stagione”. Purtroppo il torneo si avvia e poi arriva a conclusione con più di un problema: “Nella sua ultima seduta il C.R.L. [Comitato Regionale Lombardo della F.I.G.C.] su reclamo presentato ha deliberato all’unanimità l’annullamento del torneo di Saronno. Le ragioni del grave provvedimento vanno ricercate nel fatto che quasi tutte le squadre partecipanti alla gara non presentarono le tessere federali. Moltissimi giocatori erano forniti finanche di tessere irregolari e fu deplorato l’arbitraggio di un giocatore. […]. Intanto il C.R.L. ha invitato coloro che hanno vinto premi a ritornarli per essere messi nuovamente in gara su campo scelto dalla Federazione, nelle due giornate del 15 e 22 corrente [ottobre]”. Epilogo del torneo: “Nella sua ultima seduta il C.R.L. ha deliberato quanto segue: […] le gare eliminatorie avranno luogo […] sul campo del Legnano […]”.

L’anno seguente, il calcio scompare quasi completamente dalle cronache locali: “Tra i risultati di maggior rilievo del tempo si rammenta la vittoria casalinga [del Saronno] per 3 a 2 sull’Internazionale di Milano, in una gara amichevole disputata il 15 aprile 1917 (cui tuttavia entrambe le formazioni presero parte schierando squadre fortemente rimaneggiate, essendo la maggior parte dei titolari ancora impegnata nel primo conflitto mondiale: il Saronno in particolare portò in campo soli giocatori minorenni)”.

E’ il 1917, la guerra “morde” sempre di più, tra ottobre e novembre arriverà la “disfatta di Caporetto”: sarà il momento di arruolare anche alcuni riformati, gli anziani abili e i giovanissimi, quei ragazzi che fino a qualche mese prima si divertivano a giocare a “foot-ball”.

Ringrazio Luigi “Gigi” De Micheli per la preziosa consulenza e per aver messo a disposizione le immagini allegate: la foto del FBC Saronno del 1916 (divisa celeste con bordi bianchi), quella dei primi anni Dieci (maglia a righe), l’immagine della medaglia celebrativa donata ai giocatori impegnati al fronte (1917).

