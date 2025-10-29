Calcio Coppa Italia serie D: oggi Varesina ospite del Milan
29 Ottobre 2025
SOLBIATE ARNO – Partita da non perdere questo pomeriggio, inizio previsto alle 14.30, allo stadio “Chinetti” di Solbiate Arno dove il Milan futuro riceve la Varesina calcio di Venegono Superiore, per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia serie D. Arbitro Paolo Isoardi di Cuneo, assistenti Domenico Zappino di Vibo Valentia e Lorenzo Nannipieri di Livorno.
Incontro “secco”, dunque di sola andata, che va a completare questo turno e definire dunque le partenti ai sedicesimi.
(foto Varesina/Scaringi: i tifosi della Varesina non vedono l’ora di assistere alla partita col Milan)
