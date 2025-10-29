iltra2

CASTIGLIONE OLONA – A partire da domenica 2 novembre 2025, il centro storico di Castiglione Olona sarà chiuso al traffico veicolare ogni domenica, in base a quanto stabilito dall’ordinanza numero 87 del 30 dicembre 2022.

La decisione, adottata dall’amministrazione comunale, ha l’obiettivo di favorire la fruizione dell’area da parte dei pedoni e dei turisti, valorizzando il borgo antico e i suoi musei. La chiusura riguarderà piazza Giuseppe Garibaldi e le vie limitrofe, interessando dunque il cuore del centro storico.

Il divieto di transito sarà in vigore dalle 7 alle 22, con validità fino al 31 marzo 2026 compreso. A partire da sabato 4 aprile 2026, la chiusura verrà estesa anche al pomeriggio del sabato, con decorrenza dalle 15.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle modalità di accesso e sui percorsi alternativi, i cittadini e i visitatori sono invitati a consultare i canali ufficiali del Comune di Castiglione Olona.

