CISLAGO – Il comune di Cislago ha ricevuto un finanziamento pari a 7.668,12 euro dal Fondo Speciale per l’Equità del Livello dei Servizi (Fels) per l’anno 2025, destinato al potenziamento del servizio di asili nido.

Con l’obiettivo di sostenere le famiglie e favorire la frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia, la Giunta Comunale ha deciso di destinare tali risorse all’erogazione di contributi economici per le famiglie residenti nel Comune di Cislago, con figli iscritti e frequentanti i nidi del territorio comunale.

La delibera prevede l’erogazione di un contributo economico di 100 euro al mese per quattro mesi – da settembre a dicembre – per un importo complessivo di 400, per ciascun nucleo familiare beneficiario.

Il contributo sarà destinato a 20 famiglie residenti nel Comune di Cislago, con Isee in corso di validità inferiore a € 40.000, che abbiano iscritto i propri figli ai nidi situati nel territorio comunale per l’anno educativo 2025/2026, con una frequenza minima giornaliera di 6 ore.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cislago l’avviso pubblico con tutti i requisiti e le modalità di presentazione della domanda. Le famiglie interessate potranno presentare la richiesta secondo le istruzioni contenute nell’avviso.

Al termine della raccolta delle domande verrà redatta una graduatoria delle richieste ammissibili, in ordine crescente di valore ISEE, fino a un massimo di 20 beneficiari.

L’importo complessivo dei contributi erogati sarà pari a 8.000 euro.

“Con questo contributo vogliamo essere concretamente vicini alle famiglie cislaghesi – spiega l’assessore all’Istruzione Romina Codignoni – riconoscendo l’impegno e le difficoltà che spesso accompagnano la crescita dei più piccoli. Investire nei servizi per la prima infanzia significa prendersi cura del futuro della nostra comunità, sostenendo i genitori e offrendo ai bambini le migliori opportunità per crescere in un ambiente sereno e accogliente”.

