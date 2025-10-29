Cogliate

COGLIATE – È un gesto concreto di attenzione verso i più piccoli quello compiuto da Vincenzo Pezzulla, titolare della Tech Service Solution di Cogliate, e Antonio Finocchio di Misinto, fondatore dell’associazione “Insieme per Fily Onlus”. I due si sono subito attivati per donare alla scuola dell’infanzia di Cogliate due fasciatoi, strumenti indispensabili per garantire una migliore cura e assistenza ai bambini con bisogni speciali.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Comune, scuola e realtà del territorio, con l’obiettivo di promuovere pari opportunità e benessere per tutti i piccoli cittadini. Come spiegano dall’amministrazione comunale, la sinergia con associazioni e aziende locali rappresenta “una risorsa fondamentale per sostenere la quotidianità dei bambini e delle famiglie, rendendo possibile l’acquisto di strumenti necessari e utili”.

La Tech Service Solution è un’azienda specializzata in tecnologie per la sicurezza mentre l’associazione “Insieme per Fily Onlus”, invece, è nata per volontà di Antonio Finocchio in memoria del figlio Filippo, scomparso a 15 anni, con lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca sull’osteosarcoma, un tumore osseo che colpisce bambini e adolescenti.

Il gesto di solidarietà è stato celebrato martedì 28 ottobre con una piccola cerimonia alla scuola dell’infanzia, durante la quale l’assessora all’istruzione Gloria Basilico ha consegnato una pergamena di ringraziamento ai donatori. All’incontro erano presenti anche la responsabile dei servizi sociali Stefania Balzaretti, la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Cesare Battisti Maria Beatrice Murdaca, la Dsga Sara Ammaturo, la referente di plesso Silvia Basilico e la referente per le disabilità e il sostegno Daniela Caimi.

Un momento di condivisione e riconoscenza che testimonia quanto la solidarietà e la collaborazione tra istituzioni, imprese e associazioni possano tradursi in gesti concreti di inclusione e vicinanza.

