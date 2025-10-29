Città

SARONNO – È stata presenta negli ultimi giorni una petizione firmata da una settantina di dipendenti che chiedono all’Amministrazione di individuare posti auto più vicini al municipio, magari riservando gli stalli di via Maestri del Lavoro al personale comunale. Una richiesta che nasce dalle difficoltà quotidiane legate alla carenza di parcheggi dopo la chiusura della rampa che portava al tetto del municipio.

Attualmente i dipendenti possono utilizzare i parcheggi di piazza Saragat e piazza dei Mercanti, ma la distanza dal Municipio delle due aree di sosta hanno portato molti a firmare la petizione per chiedere una soluzione alternativa. Secondo quanto trapela da Palazzo, l’Amministrazione starebbe valutando l’ipotesi di riservare alcuni stalli nella zona del deposito comunale di via Milano. Difficile anche solo ipotizzare l’utilizzo di via Maestri del lavoro rimasto l’unico serbatoio di posti auto a ridosso del centro.

La questione dei parcheggi continua dunque a tenere banco in città, alimentando anche le lamentele di cittadini e automobilisti. Il parcheggio di piazza Repubblica, visti i 18 posti auto riservati ai mezzi della polizia locale come prevede il codice della strada per effetto dell’indisponibilità di quelli sul tetto, è ormai assolutamente insufficiente per garantire anche solo stalli liberi per chi si reca in Comune senza contare chi posteggiava lì per recarsi in centro.

La giornata di ieri, martedì 28 ottobre, è stata particolarmente difficile per chi si è trovato a cercare un posto in centro: nella zona tra via San Giuseppe e via Ramazzotti il rifacimento della segnaletica e l’installazione delle boe per la digitalizzazione degli stalli hanno reso off limits una sessantina di parcheggi, provocando proteste e segnalazioni.

