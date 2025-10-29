Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Obiettivo Saronno sul tema dei parcheggi

Abbiamo letto con interesse l’annuncio dei progetti illustrati dal nuovo assessore De Cristofaro per il commercio cittadino, sperando che quanto prima vengano realizzati con proposte concrete.

Non troviamo però nella sintetica intervista rilasciata, né in altre comunicazioni dell’amministrazione, soluzioni a breve termine per quella che si sta prospettando come un’emergenza che rischia di far arrivare Saronno totalmente impreparata al periodo natalizio: la penuria dei parcheggi in tutta la città ed in particolare nelle immediate vicinanze della Ztl, dove hanno sede la maggior parte delle attività commerciali cittadine.

Non esiste ormai più nessuna zona di Saronno – anche periferica – dove parcheggiare non sia diventato un’impresa titanica. Raccogliamo adesso i “frutti” – amari – di quattro anni di amministrazione in cui è stato assestato il colpo di grazia ad una viabilità già sull’ orlo del collasso, con l’ampliamento della Ztl e l’ulteriore isolamento del centro cittadino e con l’eliminazione di numerosi parcheggi su più zone, ad esempio lungo tutta la via Varese e nell’ area del Municipio. La ristrutturazione voluta lo scorso anno dall’ ex assessore Franco Casali aveva già eliminato una ventina di parcheggi nelle immediate vicinanze del Comune, con un esborso di denaro che ha comportato un’opera peggiorativa invece che migliorativa per i cittadini, ed nuovo sistema di pagamento– che prevede l’inserimento del numero di targa e del numero di stallo – macchinoso soprattutto per le persone anziane.

La recente chiusura in emergenza della rampa di accesso al parcheggio dedicato ai dipendenti sul tetto del palazzo comunale ha reso la situazione critica, sia per chi lavora in Comune, sia per chi deve usufruire dei servizi amministrativi come cittadino.

Come Obiettivo Saronno ha avuto modo di ribadire con le proposte avanzate in campagna elettorale, la nostra visione è che il sistema viabilistico e dei parcheggi non debbano essere progettati in modo punitivo per chi utilizza l’auto – mezzo che tra l’altro verrebbe anche abbandonato volentieri da molti se ci fosse un sistema di trasporto urbano efficiente e di semplice utilizzo – ma piuttosto facilitare la vita di chi va al lavoro, di chi accompagna i bambini a scuola e di chi ogni giorno si sposta per contribuire alla nostra economia.

Sappiamo come l’autosilo non venga utilizzato volentieri in alcune fasce orarie per i ben noti problemi di sicurezza in città. Il problema della sicurezza legato alla Ztl si è evidenziato anche nei recenti fatti di cronaca, con aggressioni ai danni giovanissimi proprio all’ interno o nelle immediate vicinanze delle aree a traffico limitato, dove non possono essere accompagnati in auto da chi non ha il pass.

Dovrebbe quantomeno essere valutata subito una parziale riapertura della ZTL in orario notturno per garantire l’incolumità di chi deve spostarsi al suo interno, fino a quando almeno non si sia in grado di ristabilire il controllo su una situazione che allo stato attuale è palesemente sfuggita di mano.

Non sono più differibili risposte concrete, in primis riferite al futuro del parcheggio comunale, e per altre zone limitrofe al centro, ad esempio per Piazza Unità d’Italia, che la lista Tu@saronno stava già progettando nella scorsa amministrazione di chiudere anch’essa al traffico, privando così i saronnesi e le attività della zona di un’ulteriore possibilità di parcheggio attiguo alla zona pedonale.

Una città è davvero viva quando è pensata per andare incontro alle esigenze quotidiane di chi la abita, per semplificare la vita, non per renderla ulteriormente ed inutilmente complicata.

