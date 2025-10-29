Cronaca

GERENZANO – Il fatto è accaduto lo scorso fine settimana, in orario mattutino, nell’area dei centri commerciali fra Gerenzano e Saronno, in quel tratto dell’ex statale Varesina che prende il nome di via Clerici. Dove si è ripetuto un copione già visto tante volte nella zona: il cliente di un supermercato che appoggia il borsello sul sedile dell’auto e, mentre è impegnato a caricare la spesa nella vettura, non fa un tempo a reagire: qualcuno, con mossa fulminea, apre a portiere e si prende il borsello, dileguando rapidamente, facendo subito perdere le tracce.

Un episodio sul quale sono adesso in corso le indagini delle forze dell’ordine.

(foto archivio)

29102025