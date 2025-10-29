Città

SARONNO – Un video misterioso, luci viola e la voce del “fantasma di Giuditta Pasta” che invita saronnesi di tutte le età a vivere un Halloween speciale a villa Gianetti. È la clip diffusa in queste ore sulla pagina Facebook del Comune di Saronno per presentare “Note, fantasmi… e dintorni”, l’iniziativa che unisce gioco, musica e curiosità storiche in due momenti distinti.

Nel pomeriggio di venerdì 31 ottobre, dalle 15,30 alle 17, i protagonisti saranno i bambini dai 7 ai 10 anni con “Halloween a caccia di mostri”, una divertente caccia al tesoro nel giardino della villa, organizzata in collaborazione con l’associazione Energie Colorate. Un appuntamento pensato per vivere la festa in modo creativo e sicuro, tra enigmi, indizi e tanta fantasia.

La sera, invece, villa Gianetti aprirà le porte agli adulti per le visite guidate “Note, fantasmi… e dintorni”, curate dal musicologo Giorgio Appolonia con la partecipazione del soprano Giusy Colombi e dell’associazione Cantastorie. Due i turni previsti: 20,45 – 21,30 e 21,45 – 22,30. Tra racconti e suggestioni sonore, i visitatori saranno accompagnati alla scoperta della storia della villa e delle sue leggende, con l’apparizione musicale del fantasma di Giuditta Pasta.

L’evento è gratuito, ma la partecipazione è su prenotazione obbligatoria scrivendo a

📧 [email protected]

oppure telefonando allo 029761261.

Un’iniziativa che promette un Halloween diverso, tra cultura, emozione e divertimento, con villa Gianetti trasformata per una sera in un luogo di storie… e di fantasmi.

