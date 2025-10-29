Ieri su ilSaronno: piano sicurezza firmato Airoldi, Moni Ovadia sold out, incidente mortale a Fenegrò e appello sul parco del Santuario
29 Ottobre 2025
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 28 ottobre, spiccano il tutto esaurito per lo spettacolo di Moni Ovadia a Saronno e il tragico incidente a Fenegrò che ha coinvolto un calciatore. Si parla anche di sicurezza urbana, del caso del parco ancora chiuso e di un addio sentito nel mondo del ciclismo.
Saronno Civica e il sindaco Airoldi hanno presentato un piano per la sicurezza urbana definito sostenibile, integrato e innovativo, destinato a migliorare la vivibilità e la tutela del territorio.
Sicurezza, Airoldi e Saronno Civica “donano” all’Amministrazione un piano sostenibile, integrato e innovativo
Grande partecipazione a Saronno per lo spettacolo di Moni Ovadia all’auditorium Aldo Moro, dove l’artista ha espresso un forte messaggio politico, sottolineando la necessità di solidarietà con il popolo palestinese.
Saronno, Moni Ovadia fa il sold out all’Aldo Moro: “Dobbiamo essere tutti Palestinesi”
A Fenegrò, un anziano in carrozzina è morto dopo essere stato investito da Lautaro Martínez, portiere dell’Inter, che lo ha colpito accidentalmente in retromarcia con l’auto. L’incidente è avvenuto nel parcheggio di un centro commerciale.
Alle porte del Saronnese: a Fenegrò anziano in carrozzina muore dopo essere stato investito dal portiere dell’Inter Martinez
Prosegue la chiusura del parco del Santuario a Saronno, con un cittadino che scrive all’amministrazione chiedendo chiarezza sui tempi di riapertura e trasparenza sulle condizioni dell’area verde.
Saronno, parco del Santuario ancora chiuso: la lettera di un cittadino chiede “chiarezza e tempi certi”
Lutto a Caronno Pertusella per la scomparsa di Damiano Capodivento, ex ciclista professionista molto conosciuto negli ambienti sportivi e locali.
Caronno Pertusella: addio a Damiano Capodivento, ex ciclista professionista
Alla scuola Ignoto Militi, la Festa dell’albero ha assunto un significato simbolico di crescita e rinnovamento, celebrato anche con la presentazione del nuovo logo dell’istituto.
Alla scuola Ignoto Militi la Festa dell’Albero diventa un inno alla crescita. E c’è il nuovo logo
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09