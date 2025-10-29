Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 28 ottobre, spiccano il tutto esaurito per lo spettacolo di Moni Ovadia a Saronno e il tragico incidente a Fenegrò che ha coinvolto un calciatore. Si parla anche di sicurezza urbana, del caso del parco ancora chiuso e di un addio sentito nel mondo del ciclismo.

Saronno Civica e il sindaco Airoldi hanno presentato un piano per la sicurezza urbana definito sostenibile, integrato e innovativo, destinato a migliorare la vivibilità e la tutela del territorio.

Grande partecipazione a Saronno per lo spettacolo di Moni Ovadia all’auditorium Aldo Moro, dove l’artista ha espresso un forte messaggio politico, sottolineando la necessità di solidarietà con il popolo palestinese.

A Fenegrò, un anziano in carrozzina è morto dopo essere stato investito da Lautaro Martínez, portiere dell’Inter, che lo ha colpito accidentalmente in retromarcia con l’auto. L’incidente è avvenuto nel parcheggio di un centro commerciale.

Prosegue la chiusura del parco del Santuario a Saronno, con un cittadino che scrive all’amministrazione chiedendo chiarezza sui tempi di riapertura e trasparenza sulle condizioni dell’area verde.

Lutto a Caronno Pertusella per la scomparsa di Damiano Capodivento, ex ciclista professionista molto conosciuto negli ambienti sportivi e locali.

Alla scuola Ignoto Militi, la Festa dell’albero ha assunto un significato simbolico di crescita e rinnovamento, celebrato anche con la presentazione del nuovo logo dell’istituto.

