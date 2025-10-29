Città

SARONNO – Un tuffo nel passato con lo sguardo rivolto al futuro. La classe 3A del liceo classico Stefano Maria Legnani di Saronno si è ritrovata quasi al completo domenica 26 ottobre per celebrare i 45 anni dalla maturità, conseguita nel 1980.

Un pranzo conviviale che ha riunito compagni di banco di un tempo, alcuni arrivati anche dall’estero o da altre regioni pur di non mancare all’appuntamento. Tra sorrisi, abbracci e fotografie, la giornata è diventata un viaggio nei ricordi di cinque anni trascorsi insieme tra studio, amicizie e sogni condivisi.

“È stato davvero bello rivedersi e riconoscersi – raccontano i partecipanti –. Ognuno con la propria storia e il proprio percorso, ma tutti con lo stesso punto di partenza: quegli anni che ti accompagnano nel passaggio da adolescente a giovane adulto”.

Il clima di affetto e nostalgia ha lasciato spazio anche a una promessa: quella di ritrovarsi ancora, con costanza, per continuare a coltivare un legame che, nonostante il tempo, non si è mai spezzato.

