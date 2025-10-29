Altre news

SARONNO – Mercoledì 29 ottobre, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cielo molto nuvoloso e piogge intermittenti, prevalentemente deboli, concentrate soprattutto tra il tardo pomeriggio e la sera. Le temperature si manterranno contenute, con valori compresi tra i 12°C di minima nelle prime ore del mattino e una massima che difficilmente supererà i 16°C durante le ore centrali del giorno.

Il vento sarà generalmente debole, con locali rinforzi dai quadranti orientali. L’umidità sarà elevata per tutta la giornata, contribuendo a una sensazione di fresco anche nelle ore diurne. Non si segnalano fenomeni particolarmente intensi o condizioni di allerta, ma è consigliabile prestare attenzione in caso di spostamenti serali, quando le precipitazioni potrebbero risultare più continue.

A livello regionale, la Lombardia si trova sotto l’influenza di un flusso umido atlantico che porta instabilità diffusa: condizioni simili a quelle di Saronno sono previste anche nel milanese e nel varesotto, con cieli coperti e piogge sparse su gran parte del territorio.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09