Città

SARONNO – Circolazione ferroviaria modificata nel weekend del 1° e 2 novembre sulla linea Laveno–Varese–Saronno–Milano. Trenord ha comunicato che, a causa di lavori di manutenzione programmata tra le stazioni di Varese Nord e Barasso-Comerio, il servizio ferroviario subirà alcune variazioni e sarà parzialmente sostituito da autobus.

Nel dettaglio, i treni regionali e regionali espressi (“R” e “RE”) circoleranno regolarmente tra Milano Cadorna e Varese Nord, ma cambieranno numerazione e orari da Barasso-Comerio a Laveno Mombello Lago e viceversa. Per la tratta interrotta tra Varese Nord e Barasso-Comerio sarà attivo un servizio di bus sostitutivi.

I pullman effettueranno fermate a Varese (piazzale Trento, davanti alla stazione Fnm), in via Sanvito Silvestro 10 a Casbeno, all’incrocio di Morosolo per le direzioni Milano e Laveno, e in via Rossi a Barasso, nell’area parcheggio di fronte alla stazione.

Trenord ricorda che gli orari dei bus potranno subire variazioni in base alle condizioni del traffico e che non è consentito il trasporto di biciclette a bordo dei mezzi sostitutivi.

Tutti gli orari aggiornati di treni e autobus sono disponibili sull’avviso ufficiale pubblicato da Trenord, consultabile anche tramite il link fornito con la comunicazione.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09