Groane

CERIANO LAGHETTO – Il gruppo di cammino locale si è rinnovato con nuove pettorine, presentate durante l’ultima uscita settimanale che ha visto la partecipazione anche del sindaco Massimiliano Occa e del direttore del Parco delle Groane, Attilio Fiore. Le nuove dotazioni riportano i simboli dei comuni di Ceriano Laghetto e Cogliate, del Parco delle Groane e del Circolo Acli “E. Mandelli”, che ha contribuito alla realizzazione del progetto insieme al parco.

Il comune ha espresso gratitudine alle Acli per il costante impegno nell’organizzazione delle attività del gruppo, sottolineando il valore sociale e aggregativo del camminare insieme e l’importanza di iniziative che promuovono benessere e comunità.

Il gruppo di cammino è un appuntamento fisso per chi desidera mantenersi attivo all’aria aperta senza necessità di particolari doti sportive: percorso e andatura vengono modulati sulle esigenze di tutti i partecipanti. Si tratta di un’attività semplice, completamente gratuita, ma con grandi benefici per la salute: dall’aiuto nella prevenzione di patologie come ipertensione, diabete e malattie cardiovascolari, al miglioramento dell’umore e della vita sociale.

Chi vuole unirsi può presentarsi ogni giovedì mattina alle 9.45 al Parco del Giardinone. Per ulteriori indicazioni sono disponibili i numeri di contatto: Giuliana 349 7816635, Carlo 333 6516821 e Adele 339 7690459.

(foto d’archivio)

