Cronaca

FIORENZUOLA D’ARDA – Non si trova più nel reparto di rianimazione anche se le sue condizioni restano critiche Alessandro Mason, 32 anni, aggredito nel pomeriggio di domenica 26 ottobre a Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza. L’uomo, raggiunto da una decina di coltellate, è stato soccorso in fin di vita ricoverato all’ospedale Maggiore di Parma.

Dopo i tragici fatti di domenica, le forze dell’ordine stanno ricostruendo nel dettaglio l’accaduto e i contorni della vicenda. Secondo le prime indagini, Mason – nativo di Saronno e residente a Turate – sarebbe stato trovato su una panchina di via Lungo Arda, in un lago di sangue. Subito soccorso dai sanitari del 118 e dalla Pubblica assistenza Valdarda, è stato trasferito in elisoccorso al nosocomio di Parma.

Poco prima del ritrovamento, alcuni testimoni avrebbero sentito delle urla e visto un’auto allontanarsi rapidamente dal luogo dell’aggressione. I carabinieri del Radiomobile di Fiorenzuola hanno avviato immediatamente le ricerche, rintracciando poco dopo il veicolo a Biraga, lungo la strada per Castell’Arquato: la macchina era completamente distrutta dalle fiamme e all’interno sono stati trovati i resti del presunto aggressore, identificato in Mikhailo Drobyshevskyi, 37 anni, residente a Fiorenzuola d’Arda.

Secondo quanto sta emergendo dalle indagini coordinate dalla Procura di Piacenza, il movente sarebbe passionale: Mason avrebbe avuto una relazione con la compagna di Drobyshevskyi, che lo avrebbe affrontato e colpito con estrema violenza prima di togliersi la vita.

Gli inquirenti stanno ora completando i rilievi tecnici e ascoltando testimoni per chiarire ogni dettaglio della vicenda.

(foto archivio)

29102025