Softball

BRUGHERIO – Domenica scorsa, il 19 ottobre, a poco più di un mese dal successo del Team Italy all’Europeo di Softball in Repubblica Ceca, due medaglie d’oro azzurre della manifestazione, l’interbase Melany Sheldon e la coach Paola Sarassi (Rheavendors Caronno e Italia softball), sono state ospiti della trasmissione Vittoria! Donne di sport di Freedom Street Radio, dove – negli studi di Brugherio – hanno interloquito per circa un’ora con le conduttrici La Drago (Valentina Drago) e Teresa Tondo, in una puntata che ha toccato diversi temi, dal softball allo sport femminile in generale.

Oltre alle esperienze individuali che hanno portato Sheldon e Sarassi – entrambe tesserate oggi per Caronno – ad avvicinarsi al softball e a diventare campionesse della disciplina, protagonista del colloquio è stata, chiaramente, anche la vittoria continentale, della quale le due hanno potuto parlare a mente fredda: “Vincere un Europeo è il raggiungimento di un obiettivo per il quale si lavora un intero anno – ha raccontato la numero 23 azzurra – e ogni titolo è speciale a modo proprio. Questo lo è stato perché ha rappresentato l’inizio di un nuovo percorso che ci ha dato una grande motivazione per costruire i prossimi anni di questo gruppo, che per noi saranno molto importanti”. Le ha fatto eco Sarassi, che ha affiancato l’head coach Craig Montvidas e uno staff tutto nuovo capace di amalgamarsi subito al meglio: “Il collante e la motivazione del successo sono state la comunicazione e la fiducia che si sono instaurate nel gruppo e sono venute da Montvidas. Il nostro compito era quello di dare alle ragazze la serenità necessaria per pensare solo a giocare, levando loro il peso di qualsiasi altra problematica fuori dal campo, e ciò è avvenuto al meglio”.

Sarassi, già giocatrice di Bollate e Parma e, come coach, oggi a Caronno, ha raccontato del suo amore per questo sport (“Oggi come allora, noto in chi si avvicina al softball una grande passione. Nelle giocatrici di adesso rivedo la passione che avevo io, quella che mi faceva mettere il softball prima di tutto”), identico nell’entusiasmo a quello della stessa Sheldon, la quale invece nel softball è cresciuta, per storia di famiglia (“I miei genitori si sono incontrati perché giocavano, e a un certo punto, a 7-8 anni, ho cominciato anche io”). In entrambi i casi, poi, sono state le scelte a costruire la carriera, la possibilità di vivere esperienze di alto livello e, ultima in ordine di tempo, e assieme, anche quella dell’ultimo Europeo in Repubblica Ceca.

(foto Fibs: Melany Sheldon)

29102025