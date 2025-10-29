Solaro

SOLARO – Anche il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea è stato protagonista della Festa d’Autunno di Solaro, che si è svolta domenica in via Mazzini, con la seconda edizione della tradizionale castagnata.

Le Guardie ecologiche volontarie, insieme ai volontari Aib (Antincendio boschivo) e di Protezione civile, hanno preso parte alla giornata con un gazebo informativo dedicato al Parco e alle sue attività. È stata un’occasione per incontrare cittadini e famiglie, condividendo temi legati alla natura, alla tutela ambientale e alla valorizzazione del territorio, in un clima di festa e partecipazione.

Durante la manifestazione, molto partecipata, i volontari hanno risposto alle curiosità dei visitatori e illustrato le iniziative in corso all’interno del Parco, dalle attività di prevenzione incendi alla manutenzione dei sentieri e alle campagne di sensibilizzazione ambientale rivolte alle scuole.

L’appuntamento ha rappresentato anche un momento di incontro tra istituzioni, volontari e comunità locale, con l’obiettivo di mantenere viva l’attenzione sulla salvaguardia del patrimonio naturale che circonda Solaro e l’intero territorio delle Groane.

