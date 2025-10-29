Saronnese

UBOLDO – “Vi sono seri rischi che minacciano la credibilità del nostro sistema democratico, in quanto spesso manca la vera partecipazione dei cittadini. Il potere mediatico può generare un diffuso disinteresse, quindi crediamo che l’esperienza di misurarsi con i Consigli comunali dei ragazzi vada collocata

nell’ambito di un’operosa consapevolezza e di crescita reciproca tesa a contrastare questo rischio”, così ha iniziato il sindaco di Uboldo, Luigi Clerici quando, lo scorso lunedì 20 ottobre, si è tenuto l’insediamento del nuovo sindaco del consiglio comunale dei ragazzi.

Giovanni De Marte è il nuovo sindaco dei ragazzi, che prende il testimone dalla sindaca uscente Silvia Testi. Nella stessa occasione sono stati eletti anche gli assessori: Fabio Tarallo e Thomas Tilli sono gli assessori allo sport, Riccardo Coatto e David Nodalli sono gli assessori alla scuola, mentre Alice Banfi Gaslini e Nicholas Gigliotti gli assessori alla tecnologia.

“Le amministrazioni comunali, sensibili ad una cittadinanza attiva, devono creare una palestra in cui i giovani possono allenarsi per conquistare un senso civico, e renderli protagonisti reali nella comunità in cui vivono. Infatti, una comunità educante deve essere composta da soggetti non solo adulti; talvolta gli adulti hanno una visione incompleta della realtà, voi ragazzi e ragazze potete contribuire fattivamente ad arginare i bisogni quotidiani.

Riteniamo che qualsiasi forma di partecipazione sia una strada che si può percorrere per innovare l’esistenza di relazione dei nostri ambienti di vita

con la preziosa creatività delle nostre giovani generazioni, un investimento nell’oggi e per il futuro”, ha continuato il primo cittadino. “Ritengo doveroso ringraziare la dirigente Cristina Bevilacqua, con cui abbiamo condiviso da subito questo percorso, ringrazio gli insegnanti, in particolar modo Valentina Ceriani, per la loro disponibilità, e soprattutto voi consiglieri per aver accettato di essere protagonisti del vostro futuro”.

A prendere la parola è stato anche il neoeletto sindaco dei ragazzi, Giovanni De Marte, che ha ringraziato il primo cittadino per essersi reso disponibile a fare visita alla scuola, e i suoi compagni dei precedenti consigli comunali e aver realizzato le richieste per migliorare la scuola e Uboldo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09