Basket

SARONNO – Appuntamento del giovedì sera al Palaronchi di via Colombo coi padroni di casa della Robur Saronno ad affrontare, per il campionato di basket maschile Dr2, un Bosto sino a quel momento davanti a tutti in classifica. Incontro combattuto e divertente, con la loro vittoria i saronnesi hanno riacciuffato proprio il Bosto al comando.

Nella prima parte del match la Robur va anche a +11 ma si fa via via recuperare, pari a due minuti dal termine (32-32) ed al riposo si giunge sul 33-38, con lungo black out roburino. Nella seconda parte dell’incontro si va avanti sostanzialmente punto a punto ma nel finale prende il largo Saronno: 72-62.

Classifica: Robur Saronno, Bosto, Gavirate, Laveno 8 punti, Busto Arsizio e Malnate 6, Cassano Magnago e Busto Garolfo 3, Cavaria, Canegrate e Junior Knights Legnano 2, Elegy Legnano, Lonate Ceppino e Osl Garbagnate 0.

(foto: una fase del match fra Robur Saronno e Basket Bosto, incontro al vertice della classifica nel0 campionato di basket maschile serie Dr2 lombarda)

30102025