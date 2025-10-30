Basket Dr2, oggi Robur Saronno riceve la capolista Bosto
30 Ottobre 2025
0
SARONNO – Continua il tour della Dr2 della Robur Saronno con le squadre imbattute del torneo. Dopo aver domato in trasferta Basket Busto, ora i ragazzi di coach Leva aspettano in casa Basket Bosto. Cambia una lettera, ma non la sostanza della partita: sarà una sfida ad alta tensione.
Gli avversari di questa sera sono reduci dall’ampia vittoria su Garbagnate Milanese e più in generale da quattro W consecutive per aprire il campionato, dimostrando di essere una delle più accreditate per la categoria. I Roburini invece arrivano da tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali con Busto che, fino a quel momento, non aveva ancora perso nessuna partita. Il momento è favorevole, ma bisogna confermarlo a suon di canestri. Palla a due fissata alle 21.15 al PalaRonchi di via Colombo.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
30102025