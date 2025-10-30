SARONNO – Continua il tour della Dr2 della Robur Saronno con le squadre imbattute del torneo. Dopo aver domato in trasferta Basket Busto, ora i ragazzi di coach Leva aspettano in casa Basket Bosto. Cambia una lettera, ma non la sostanza della partita: sarà una sfida ad alta tensione.

Gli avversari di questa sera sono reduci dall’ampia vittoria su Garbagnate Milanese e più in generale da quattro W consecutive per aprire il campionato, dimostrando di essere una delle più accreditate per la categoria. I Roburini invece arrivano da tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali con Busto che, fino a quel momento, non aveva ancora perso nessuna partita. Il momento è favorevole, ma bisogna confermarlo a suon di canestri. Palla a due fissata alle 21.15 al PalaRonchi di via Colombo.