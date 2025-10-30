Basket giovanile, Robur Saronno avanti tutta
30 Ottobre 2025
SARONNO – Non solo la prima squadra che, giovanissima, si sta togliendo soddisfazioni nel campionato di serie B Interregionale: come sempre la Robur Saronno schiera un ampio settore giovanile, di alto livello.
Nei giorni scorsi sono state disputate diverse partite.
U19 Robur Saronno-Virtus Cermenate 78-64
Partono forte i saronnesi con un primo quarto solido sia in attacco che in difesa. Nel secondo periodo la partita perde ritmo, spezzettata da molti falli di entrambe le squadre, Cermenate ne approfitta per riavvicinarsi. Nella ripresa la Robur riprende lentamente il controllo del match, guidata da un prolifico Tolotti, mantenendo un distacco rassicurante fino alla sirena.
ROBUR: Tolotti 33, Merico 13, Calcagni 9, Rota 8, Rezzonico 5, Grassadonia 4, Pasquariello 3, Sarr 2, Paternoster 1. All. De Piccoli, Masini.
U17 Gold Caravaggio-Robur Saronno 68-76
Trasferta bergamasca per l’U17 Gold che sabato sfida una delle squadre più attrezzate del campionato a Caravaggio. Partenza contratta per i roburini che si sciolgono con il passare dei minuti, chiudendo all’intervallo lungo sul 40 pari. Un secondo tempo difensivamente ottimo ed un buon lavoro di squadra in attacco permettono di strappare due punti pesantissimi su un campo difficile.
ROBUR: Basilico, Bulgari 2, Crepaldi 4, Favata 3, Garbuzzi 3, Ginocchio 9, Hassan 14, Lissi 16, Mora 1, Restelli 11, Villa 9, Zoni 4. All. Ferrario.
U17 Silver Robur Saronno-Casoratese 86-60
Partenza ad altissimo ritmo dei ragazzi roburini, sia in difesa che in attacco. La squadra di casa scava un solco di 15 punti già nel primo periodo. Qualche palla persa di troppo ed un po’ di frenesia eccessiva nel secondo quarto per un attimo fanno dimenticare la grande partenza, ma nella ripresa con rotazioni profonde, controllo del gioco e sprazzi di buon basket arriva l’ampia vittoria.
ROBUR: Cavaletti 3, Paternoster 14, Vago 8, Merico 11, Brocca 20, Pregnolato 9, Volontè, Ognissanti 2, Albanese 2, Annecca, Potestio 2, Sorrentino 15. All. Camorani.
