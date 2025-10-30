SARONNO – Non solo la prima squadra che, giovanissima, si sta togliendo soddisfazioni nel campionato di serie B Interregionale: come sempre la Robur Saronno schiera un ampio settore giovanile, di alto livello.

Nei giorni scorsi sono state disputate diverse partite.

Partono forte i saronnesi con un primo quarto solido sia in attacco che in difesa. Nel secondo periodo la partita perde ritmo, spezzettata da molti falli di entrambe le squadre, Cermenate ne approfitta per riavvicinarsi. Nella ripresa la Robur riprende lentamente il controllo del match, guidata da un prolifico Tolotti, mantenendo un distacco rassicurante fino alla sirena.

Partenza ad altissimo ritmo dei ragazzi roburini, sia in difesa che in attacco. La squadra di casa scava un solco di 15 punti già nel primo periodo. Qualche palla persa di troppo ed un po’ di frenesia eccessiva nel secondo quarto per un attimo fanno dimenticare la grande partenza, ma nella ripresa con rotazioni profonde, controllo del gioco e sprazzi di buon basket arriva l’ampia vittoria.

ROBUR: Cavaletti 3, Paternoster 14, Vago 8, Merico 11, Brocca 20, Pregnolato 9, Volontè, Ognissanti 2, Albanese 2, Annecca, Potestio 2, Sorrentino 15. All. Camorani.